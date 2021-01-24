В Минске заявили, что ОМОН готов дать ответ оппозиции в случае протестных акций весной

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба заявил, что его бойцы готовы ответить оппонентам власти в случае весенних массовых акций протеста. Такую позицию он выразил в ответ на вопрос об анонсированных оппозицией акциях, выступая в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

"Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным", - сказал Балаба. Он заметил, что бойцы ОМОН "готовятся к выполнению своих задач с учетом меняющейся обстановки в мире: что происходит в республике, в соседних странах". "Так диктует время. Время никогда не стоит на месте, и в ногу со временем шагает и развивается наше подразделение", - добавил Балаба.

Он также назвал фейками информацию о том, что из ОМОНа увольняется много людей.

"Это просто фейки. Даже в Telegram-каналах было уже опровержение о том, что неправильно была подсчитана статистика, - сказал Балаба. - В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение". Он уточнил, что "кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые". "На данный момент могу сказать только одно: динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах", - отметил командир минского ОМОНа.

Акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа 2020 года, победу на которых с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования. В первые дни акции были особенно массовыми и вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Оппозиция призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Протесты в последнее время проходят в новом формате, чаще во дворах районов, они не столь многочисленны, как ранее. 29 декабря на пресс-конференции Тихановская заявила, что протесты не свернуты, они приобрели формы районных шествий, флешмобов, перформансов. Оппозиция считает, что централизованные акции могут снова начаться весной.