В Португалии завершились президентские выборы

МАДРИД, 24 января. /ТАСС/. Голосование на президентских выборах завершилось в воскресенье в Португалии. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 19:00 (22:00 мск). В настоящий момент избирательная комиссия проводит подсчет голосов.

По данным на 16:00 (19:00 мск), явка составила 35,44%. На выборах президента 2016 года явка за три часа до закрытия участков достигала 37,69%. В течение дня португальские политики призывали избирателей проявлять активность. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов, в том числе действующий лидер республики Марселу Ребелу ди Соуза.

Согласно опросу, приведенному государственной телерадиокомпанией Radio e Televisao de Portugal в преддверии голосования, Ребелу ди Соуза, как ожидается, одержит уверенную победу на выборах. Его кандидатуру могут поддержать 63% избирателей. За действующим президентом следует юрист и экс-дипломат Ана Гомеш (14%). За профессора университета, спортивного комментатора и лидера крайне правой партии "Хватит" Андре Вентуру могут проголосовать 10% португальцев.

Биолог и политик Жоау Феррейра идет на четвертом месте с 5% поддержки избирателей, за ним следуют социолог Мариза Матиаш (3%) и юрист Тиагу Майан Гонсалвеш (3%), а также Виторину Силва (2%). Таким образом, по данным опроса, действующий глава государства может обеспечить себе победу уже в первом туре голосования.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на 5 лет. 72-летний Ребелу ди Соуза занял пост президента в 2016 году. Если ни один из кандидатов не сумеет получить по итогам волеизъявления более 50% голосов, 14 февраля Португалию ждет второй тур выборов.

По конституции страны функции президента страны достаточно широки, однако порой сводятся к представительским. Так, глава государства является верховным главнокомандующим, назначает премьера, учитывая результаты выборов, по предложению правительства и с одобрения парламента объявляет войну и заключает мир, объявляет режим ЧП.

Одним из ключевых полномочий президента Португалии является его право распустить Собрание республики (однопалатный парламент). Тем не менее парламент имеет возможность отклонить большинством голосов кандидатуру главы правительства, предложенную президентом. Кроме того, глава государства ратифицирует международные договоры и по предложению правительства назначает послов.

Выборы во время пандемии

Выборы в Португалии прошли на фоне роста темпов распространения коронавирусной инфекции в стране. Всего в республике с населением более 10 млн человек было выявлено почти 625 тыс. случаев заражения, более 10,1 тыс. пациентов умерли. В преддверии волеизъявления в стране был зафиксирован антирекорд суточного прироста числа заболевших, а также суточный максимум смертей из-за коронавируса.