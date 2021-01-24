В Абу-Даби открылось израильское посольство

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 января. /ТАСС/. Израильское посольство открылось в воскресенье в Абу-Даби, куда ранее в тот же день прибыл глава миссии еврейского государства в ОАЭ Эйтан Наэ. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД.

"Посольство Израиля в Абу-Даби было официально открыто сегодня [24 января] с прибытием [в страну] представителя [дипломатической] миссии Эйтана Наэ", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье кабмин ОАЭ одобрил открытие посольства страны в Тель-Авиве.

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были установлены дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Палестина выступила категорически против договоренностей о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.