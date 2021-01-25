Байден в разговоре с Макроном выразил готовность укреплять трансатлантические отношения

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Глава вашингтонской администрации выразил приверженность укреплению трансатлантических отношений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Президент [США] Джозеф Байден провел сегодня [24 января] разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, чтобы выразить свое желание укрепить двусторонние связи с нашим старейшим союзником. Президент Байден также подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантических отношений, в том числе через НАТО и партнерство Соединенных Штатов с Европейским союзом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух государств также договорились совместно работать над "общими приоритетами во внешней политике", включая отношения с Китаем, Россией, ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Сахеля в Африке. Кроме того, президенты США и Франции сочли необходимым вести тесное сотрудничество по проблемам изменения климата, борьбы с пандемией коронавируса и восстановлением мировой экономики.

После вступления в должность новый глава Белого дома уже провел беседы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.