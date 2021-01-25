Борьбу с COVID-19 и связанные с Россией вопросы обсудят на сессии ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) впервые с прошлого года организует полномасштабные дебаты парламентариев, которые из-за сохраняющейся угрозы COVID-19 пройдут в так называемом гибридном формате с ограниченным присутствием парламентариев с 25 по 28 января. Одной из главных тем станет борьба с пандемией коронавируса, также в повестке присутствует целый ряд связанных с Россией вопросов.

Дебаты по кризису COVID-19 будут сосредоточены вокруг вакцинации населения и повышения доверия к новым вакцинам. Вместе с парламентариями в обсуждении этой темы примет участие генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. По итогам дискуссии ожидается принятие резолюции, призывающей власти страны к соблюдению принципов этики и справедливому распределению вакцин среди граждан, а также к тщательному контролю качества при их разработке.

Статус дебатов

Россия же окажется в центре внимания с первого дня сессии: согласно предварительному плану, парламентариям предлагается проголосовать по вопросу проведения дебатов, посвященных задержанию Алексея Навального. Бюро ПАСЕ в ходе пятничного заседания постановило изменить статус этих дебатов со срочных на текущие, что автоматически означает отказ от голосования по соответствующей резолюции по их итогам. Однако в пресс-службе ассамблеи уточнили, что в то же время была подана и заявка на срочные дебаты по аналогичной теме. И хотя бюро рекомендовало депутатам отклонить эту заявку, перспектива принятия резолюции прояснится на голосовании по повестке сессии в понедельник.

Российская делегация прибудет в ограниченном составе, в нее войдут представители обеих палат парламента. "Несколько сенаторов точно будут в составе общей делегации, а остальные будут принимать участие дистанционно", - рассказал ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. Сам сенатор, который возглавляет сенатскую часть российской парламентской делегации, в Страсбург не поедет и планирует "помогать коллегам из Москвы". По словам Кисляка, на этой сессии впервые будет применен такой гибридный формат участия делегаций, "но его элементы уже были отработаны в ходе предыдущего года работы ассамблеи".

Первый зампред международного комитета СФ также предположил, что предстоит непростая сессия. "Мы знаем, что противники России, которые и раньше работали против нашего полноценного участия, необязательно бросили эти попытки. Вместе с тем стоит большое количество вопросов, которые находятся в традиционной повестке дня ассамблеи, по которым мы будем работать", - сказал сенатор.

Против языковой дискриминации

Ожидается, что члены Совета Федерации поднимут на предстоящей сессии ПАСЕ вопрос о языковой дискриминации русских и русскоязычных граждан на Украине. На пленарном заседании 20 января палата приняла заявление в связи с продолжающимся ущемлением прав этих граждан. В документе выражена обеспокоенность в связи со вступившими в силу 16 января поправками, согласно которым украинский язык в стране стал обязательным для сферы услуг и теперь все поставщики обязаны обслуживать и предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке.

Совет поручил российским делегациям в Парламентской ассамблее ОБСЕ и ПАСЕ поднять на этих парламентских площадках вопрос о соответствии дискриминационной языковой политики Украины ее международным обязательствам. Как сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, "это обязательно будет сделано на начинающейся сессии ПАСЕ в Страсбурге".

Глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой со своей стороны подтвердил, что российские парламентарии поднимут в Страсбурге "вопрос о недопустимости языковой тирании" на Украине, насильственной украинизации. "Это не просто очередной запрет, это нарушение базовых прав человека - права общаться на родном языке в многонациональном государстве, а ведь на Украине русский язык является родным для миллионов граждан. Кроме того, такая позиция украинских властей - очередное свидетельство того, что Украина не планирует примирения с русскоязычным Донбассом. А как быть жителям Одессы, Харькова, Днепропетровска?" - заметил Толстой.

По словам председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, делегация РФ поднимет и тему ущемления свободы слова со стороны IT-корпораций. Поводом для этого, в частности, послужила блокировка аккаунтов в соцсетях крупнейших американских политиков и их сторонников, в первую очередь экс-президента США Дональда Трампа. Российские парламентарии, сообщил он, "намерены инициировать обсуждение проблем подобного IT-произвола и защиты свободы слова в принципе на всех возможных межпарламентских площадках". Провести отдельные дебаты предложено и по теме репатриации армянских военнопленных с территории Азербайджана. В пресс-службе ПАСЕ уточнили, что регламент допускает проведение текущих дебатов, которые не подразумевают принятия резолюций, максимум лишь по двум темам, тогда как количество срочных дебатов не ограничено.

Выборы

На зимней сессии депутатам предстоит избрать председателя ассамблеи (действующий спикер Хендрик Дамс - единственный кандидат), генерального секретаря и его заместителя, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от Греции и Швейцарии. В первый день будет заслушан доклад о мониторинге обязательств стран-участниц перед Советом Европы, после чего генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич выступит с обращением к депутатам и ответит на их вопросы.

Во вторник в рамках германского председательства в Комитете министров Совета Европы перед ассамблеей выступит глава МИД Германии Хайко Маас. В этот же день ожидается голосование по резолюции об изменениях в регламенте ПАСЕ. Они необходимы для функционирования одобренного в прошлом году трехстороннего механизма реагирования на нарушения устава Совета Европы и должны исключить возможность односторонних санкций со стороны ассамблеи. Также будет обсуждаться тема исполнения решений ЕСПЧ и независимость судей в Польше и Молдавии.

В среду ожидаются дебаты, по итогам которых будет вынесена на голосование резолюция с призывом к странам-участницам не ограничивать деятельность связанных с Советом Европы неправительственных организаций. В четверг будет поднята тема расизма и предвзятого отношения по этническому признаку со стороны правоохранительных органов.

Меры предосторожности

В условиях продолжающейся пандемии коронавируса и ухудшения ситуации в ряде стран национальным делегациям предоставлено право выбирать, приезжать ли делегатам лично или сохранять дистанционный характер работы. Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Совета Европы, вживую в сессии должны принять участие примерно 80-90 парламентариев плюс их помощники, что существенно меньше, чем в докоронавирусный период.

Всех, кто будет присутствовать на площадке, руководство организации просит неукоснительно соблюдать профилактические меры. На входе все посетители будут обязаны сдавать экспресс-тест на COVID-19, а в здании расставлены дозаторы с обеззараживающим раствором. В кафе и буфетах в резиденции Совета Европы введен особый режим работы, обязывающий посетителей сохранять дистанцию. Пресс-центр будет закрыт для журналистов, которых в этот раз ожидается гораздо меньше, особенно на фоне ужесточения въездных ограничений во Франции.