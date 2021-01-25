Politico: сенатор США внесет законопроект о легальном статусе беженцев из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), который после перехода контроля над верхней палатой Конгресса США к его однопартийцам станет главой комитета по иностранным делам, внесет 25 января законопроект о получении беженцами из Венесуэлы легального статуса и права на работу. Об этом сообщает в воскресенье газета Politico, в чьем распоряжении оказался предлагаемый документ.

Менендес представит законопроект, который позволит венесуэльцам, сбежавшим от гуманитарного кризиса, законно жить и работать в США в рамках временного защищенного статуса, отмечается в публикации. Документ будет внесен менее чем через неделю после того, как президент Дональд Трамп в последний день нахождения в должности издал исполнительный указ о защите венесуэльцев от выдворения по программе принудительной депортации.

Менендес скептически отозвался о соответствующем решении Трампа. По мнению сенатора, в искренность республиканца "никто не верит". По утверждению демократов, мораторий на депортацию не снимает необходимость получения временного легального статуса. Под действие законопроекта в случае его принятия могут попасть около 200 тыс. человек.

Трамп 19 января издал исполнительный указ о временном запрете на ближайшие полтора года депортировать из страны граждан Венесуэлы или лиц без гражданства, которые в последнее время проживали на территории этого латиноамериканского государства.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.