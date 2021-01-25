Советник Трампа заявил, что он отказался от планов создания политической партии

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп не планирует создавать новую политическую партию. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на советника предвыборного штаба экс-президента Джейсона Миллера.

По информации телекомпании, Миллер, комментируя слухи относительно возможности создания Трампом новой партии, отметил, что бывший глава Белого дома "ясно дал понять, что его цель - вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей [Конгресса США] в 2022 году". Как отмечает CNN, Миллер подчеркнул, что, "помимо этого, в рамках данных усилий более ничего не планируется". По итогам всеобщих выборов, прошедших в ноябре 2020 года, Демократическая партия США получила большинство в обеих палатах Конгресса.

Газета The Wall Street Journal и ряд других СМИ ранее сообщали, что Трамп в последние дни якобы обсуждал со своими единомышленниками возможность создания новой политической партии. Предположительно, он хотел назвать данное объединение Патриотической партией. В то же время CNN подчеркивает, что советники Трампа не рассматривали всерьез его планы по созданию третьей политической силы. Газета Politico утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.

В минувшую среду в Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джозефа Байдена.