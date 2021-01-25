Politico: бывший представитель Белого дома намерен баллотироваться в губернаторы Арканзаса

ТАСС, 25 января. Бывший пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора американского штата Арканзас. Как сообщает газета Politico со ссылкой на источники, в понедельник Сандерс объявит о решении баллотироваться в губернаторы и начале предвыборной кампании.

По сведениям газеты, экс-представитель Белого дома давно намеревалась выставить свою кандидатуру на губернаторских выборах. Выборы губернатора намечены на ноябрь 2022 года. Действующий губернатор штата Аса Хатчинсон занимает этот пост с 2015 года и больше не сможет баллотироваться.

Сара Сандерс является дочерью республиканца Майкла Хакаби, руководившего Арканзасом в 1996-2007 годах.

Сандерс была назначена на пост пресс-секретаря Белого дома в июле 2017 года. Она сменила на этой должности Шона Спайсера. 13 июня 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что пресс-секретарь Белого дома покинет свой пост. При этом он выразил надежду на то, что Сандерс выдвинет свою кандидатуру на пост губернатора Арканзаса.