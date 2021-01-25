И.о. премьера Нидерландов осудил беспорядки на фоне введения комендантского часа

ГААГА, 25 января. /ТАСС/. Незаконные акции протеста в связи с введенным комендантским часом, которые вылились на выходных в беспорядки в некоторых голландских муниципалитетах, являются неприемлемыми. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

"Это неприемлемо, - отметил он. - У любого нормального человека это может вызывать лишь ужас. О чем думали эти люди? Это самое настоящее уголовно наказуемое насилие". В то же время и.о. премьера подчеркнул, что к беспорядкам причастна лишь малая доля населения, а 99% граждан придерживаются вступившего в силу 23 января комендантского часа.

В воскресенье в Амстердаме и Эйндховене прошли крупные демонстрации против введенных правительством страны мер для борьбы с распространением коронавируса, вылившиеся в столкновения с полицией. Для разгона протестующих правоохраниельным органам пришлось пускать в ход водометы и дубинки. В Амстердаме были задержаны 190 человек, в Эйндховене - не менее 55 человек.

Кроме того, беспорядки охватили на выходных ряд голландских муниципалитетов. В частности, серьезные проблемы наблюдались в Апелдорне, Арнеме, Гааге, Рурмонде, Стейне и Тилбурге, где демонстранты разжигали костры, били витрины магазинов, забрасывали полицию камнями и петардами. В муниципалитете Урк был подожжен центр по проведению тестов на коронавирус, а в Энсхеде был забросан камнями госпиталь, где проходят лечение больные коронавирусом.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 944 тыс. человек. Свыше 13,5 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения инфекции с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30.

За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.