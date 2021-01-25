Кто стоит за спиной Байдена: демократы меняют дизайн Овального кабинета

Джозеф Байден, даже если бы искренне захотел этого, не мог бы оставить Овальный кабинет прежним. По традиции, сложившейся за несколько десятилетий, от каждого президента ждут перемен в главной приемной Соединенных Штатов. Детали интерьера при передаче власти призваны подчеркнуть нюансы нового курса. В случае Байдена речь об изменении расового баланса в правительстве, заинтересованности в научных исследованиях и... неприятии неэкологичной упаковки. Президент выселяет президента По крайней мере у одного обитателя кабинета Дональда Трампа заранее не было шансов выжить — у представлявшего демократов, но консервативного президента XIX века Эндрю Джексона. Появление картины с ним на стене Овального кабинета в 2017 году само по себе граничило с вызовом. Джексон остался в истории организатором массового переселения индейских племен чироки, чокто и чикасо. Повесив его портрет на стене, Трамп давал понять своим оппонентам, что не исключает применение силы. Но Байдену, надеющемуся примирить нацию, видеть перед собой лицо Джексона и вспоминать его историю ни к чему.

Описание 45-й президент США Дональд Трамп на фоне 7-го - Эндрю Джексона, известного своим участием в депортации индейцев © REUTERS/Jonathan Ernst

Кроме возмущающего расовые меньшинства президента права оставаться в Овальном кабинете лишился фаворит правой Америки — британец Уинстон Черчилль. Первым его убрал Обама, затем вернул Трамп, и избавиться еще раз решил Байден. Зато два других исторических лица, приемлемых для республиканцев, только поменяли свое положение: первого президента Джорджа Вашингтона перевесили с центрального места к краю, понизив в статусе: ему теперь полагается портрет меньшего размера, а правозащитника Мартина Лютера Кинга, наоборот, поставили на виду. В 2017 году вокруг бюста Кинга в Овальном кабинете разгорелся скандал: Дональд Трамп разместил скульптуру так неприметно, что ее закрыл собой косяк двери. Корреспондент журнала Time Зек Миллер, не разглядевший борца за права чернокожих, сообщил в своем издании, будто Трамп, не предупредив никого, "избавился" от Кинга. Республиканец воспользовался этой возможностью и уличил не любившие его медиа в публикации fake news. На этот раз подобное невозможно: бюст Кинга бросается в глаза. Освободившееся место недалеко от него заняли изображения брата президента Джона Кеннеди Роберта, борца за права мигрантов Сесара Чавеса, чернокожей активистки Розы Паркс, а также обобщенной фигуры — индейца-апача. Больше других повезло Чавесу. Статуэтку, изображающую его, разместили прямо за спиной Байдена, призывающего со временем предоставить американское подданство 11 млн находящихся на территории страны переселенцев без права на жительство. Нелегалам.

Описание Бюст Сесара Чавеса © AP Photo/Alex Brandon

В оформлении нового кабинета прослеживается еще один мотив: приложить усилия, чтобы избежать обвинений в белом шовинизме. Подобно тому, как в сформированном Байденом кабинете министров доля белых мужчин снизилась до трети, так и в числе изображений, заказанных для Белого дома, их насчитывается менее половины. Такой подход объясним, ведь номер два в команде Байдена Камала Харрис известна борьбой за позитивную дискриминацию (affirmative action): право расовых меньшинств на преимущества при зачислении в вузы. Впрочем, на референдумах в штате Калифорния, где раньше работала Харрис, эта инициатива успеха не имела. Некабинетные споры Несмотря на внесенные Байденом изменения, интерьер его кабинета имеет изъян: в нынешнем виде едва ли придется по вкусу всем американцам. Бесспорные в прошлом моральные авторитеты — прежние президенты — утратили свою притягательную силу для части общества. В мае 2020 года в США разгорелись протесты против расовой несправедливости. Их мишенью стали статуи исторических лиц, в том числе и тех, на ком остановил свой выбор Байден. Из шести остающихся на стенах Белого дома президентов пострадать успели трое — Джордж Вашингтон, соавтор Декларации независимости США Томас Джефферсон... и отменивший рабовладение Авраам Линкольн. 12 октября прошлого года в Портленде монумент этого исторического деятеля сбросили на землю демонстранты. Его вину усматривают в одобрении расправы над 38 индейцами племени дакота. Кроме того, имя Линкольна нередко используют в своей пропаганде ультраправые — те вспоминают, что по мысли знаменитого президента освобожденных чернокожих стоило не интегрировать в американское общество, а возвратить обратно в Африку либо расселить по карибским колониям за пределами США. Во времена Линкольна на западном берегу Черного континента создали государство Либерию, куда успели отправить тысячи освобожденных из рабства участников Гражданской войны — пока проект не был свернут.

Описание Бюсты борца с расовой сегрегацией Розы Паркс и 16-го президента США Авраама Линкольна © AP Photo/Alex Brandon

Уничтожение памятников совместимых с Байденом исторических лиц — не всегда инициатива только разгоряченной народной массы. Статую Томаса Джефферсона (его портрет нынешний президент оставил на стене Овального кабинета) в Джорджии удалили с согласия местной администрации, решившей спасти ее таким образом от уничтожения. Обвинения, выдвигающиеся в адрес этого политика, обычны для ранней американской истории. Как и многие его современники, Джефферсон владел рабами, число которых превышало 600, и пользовался властью над чернокожими женщинами, от одной из которых завел детей.

Даже Джордж Вашингтон, которого Байден переместил на менее заметное место, — компромиссная фигура не для всех американцев. В июне сторонники движения Black Lives Matter предъявили претензии и к нему: памятник первому президенту США в Орегоне был сброшен с пьедестала. Подари мне лунный камень Для Джозефа Байдена, располагающего дипломом бакалавра искусств с особым упоминанием истории, споры о прошлом не могут быть пустым звуком. Администрация демократов ищет выход. И часто усматривает его в фигуре президента Александра Гамильтона, портрет которого уже много лет украшает одну из стен Овального кабинета. В 2015-м, при правлении демократов, Гамильтону посвятили бродвейский мюзикл с одноименным названием, горячим поклонником которого называют Байдена. Для его единомышленников Гамильтон — желанная находка: еще в начале XIX века он высказывался в пользу равенства между расами и осуждал жестокости рабовладения. А мюзикл (особенность которого в том, что роли части белых отцов-основателей США по принципу расовой инверсии исполняют черные) кажется вполне соответствующим запросу на примирение американского общества. Правда, согласны с этим не все: в 2020-м CNN опубликовала критическую рецензию на постановку. По утверждению автора, стандарты расового равенства должны сделаться еще совершеннее, и "Гамильтон" (а также Гамильтон) в них не укладывается: "Это настоящее минное поле, над которым проскальзывают очень двойственные сигналы. Нетрадиционный кастинг актеров, позволяет ли он "подняться" черным? Или изображение отцов-основателей чернокожими скрывает историческую правду — то, что на деле они были рабовладельцами?" — требует большего колумнист телекомпании. При таком подходе Байдену остаются портреты лишь двух государственных деятелей, к которым не имеет претензии BLM, — Франклина Рузвельта (его Байден сделал самым большим на стене Овального кабинета) и Бенджамина Франклина (правда, рабовладельца), а кроме них — бюст Гарри Трумена в углу.

Описание Портрет Бенджамина Франклина и бюст Гарри Трумена © AP Photo/Alex Brando