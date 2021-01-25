ПАСЕ обсудит задержание Навального в России без принятия резолюции

СТРАСБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали в понедельник за вынесение на обсуждение темы задержания Алексея Навального по прибытии в Россию из Германии в январе этого года. Трансляция заседания ведется пресс-службой организации.

Изначально было подано две заявки по аналогичной теме, одна из них подразумевала дебаты с вынесением на голосование соответствующей резолюции. Парламентарии проголосовали против срочных дебатов, в то время как председатель ПАСЕ Хендрик Дамс предложил без голосования одобрить вторую заявку и обсудить эту тему в текущем порядке без резолюции.

Большинство депутатов поддержало принятие повестки сессии в таком виде, таким образом, дебаты состоятся в 16:00 (18:00 мск) в среду. Обычно такие дебаты назначаются на четверг, однако в этот раз было решено сделать исключение.