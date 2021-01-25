Лондон, Берлин и Париж осудили попытку нанесения удара по Эр-Рияду с помощью беспилотника

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Правительства Великобритании, Германии и Франции осудили попытку нанести удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду с помощью беспилотника. Текст совместного заявления трех стран был распространен в понедельник МИД Соединенного Королевства.

"Страны Е3 - Франция, Германия и Соединенное Королевство - решительно осуждают попытку нанесения воздушного удара по Эр-Рияду 23 января 2021 года. Распространение и применение ракет и дронов подрывает безопасность и стабильность в регионе, поддержанию которых мы всемерно привержены. Мы также вновь подтверждаем твердую приверженность обеспечению безопасности и целостности территории Саудовской Аравии", - говорится в документе.

Ранее государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о том, что силы аравийской коалиции перехватили беспилотник, который должен был нанести удар по Эр-Рияду. Сообщалось, что он был запущен йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах", представители которого отрицают свою причастность к произошедшему.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы практически ежедневно осуществляют атаки, главной целью которых остается Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная. Силы ПВО королевства за минувшие годы сбили сотни баллистических ракет и заминированных беспилотных летательных аппаратов, уничтожили десятки начиненных взрывчаткой лодок.