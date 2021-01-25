Си Цзиньпин предложил участникам ВЭФ усилить равноправное экономическое сотрудничество

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Китайские власти предлагают развитым и развивающихся государствам на равноправной основе активизировать международное экономическое сотрудничество в эпоху, которая наступит после завершения пандемии. Об этом заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо активизировать международное стратегическое сотрудничество на макроэкономическом уровне, приложить совместные усилия для оживления международной экономики, - подчеркнул он в специальном обращении к участникам онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума (ВЭФ). - Мировое сообщество должно проявить дальновидность. Нужно сдерживать обещания, оказывая поддержку развивающимся странам, <...> чтобы народы всех государств могли на равноправной основе воспользоваться благоприятными возможностями и результатами, достигнутыми в процессе [глобального] развития".

По словам китайского лидера, культурные и социально-экономические различия между странами - проблема, которую можно решить благодаря совместным усилиям руководства всех заинтересованных государств, проводящих недискриминационную и толерантную политику. "Для того, чтобы решить существующие проблемы, необходимо сохранять принципы многостороннего сотрудничества", - добавил Си Цзиньпин.

Как он уточнил, необходимо избегать ситуаций, когда какое-либо отдельное государство под лозунгом международной кооперации пытается манипулировать другими странами, в одностороннем порядке продвигая свои интересы на мировой арене.