Правительственные силы Сомали отбили город Белед-Хаво у повстанцев

ПРЕТОРИЯ, 25 января. /ТАСС/. Федеральные войска Сомали вернули контроль над расположенным на границе с Кенией городом Белед-Хаво, который был в минувшее воскресенье захвачен повстанцами, подчиняющимися бывшему министру безопасности штата Джубаленд Абдирашиду Джанану. Об этом, как передает портал Somali Guardian, объявил в понедельник на пресс-конференции в сомалийской столице Могадишо министр информации страны Осман Абукар Дуббе.

"Отряды повстанцев отброшены, около 100 боевиков захвачены в плен", - цитирует министра портал. Абукар Дуббе заявил, что повстанческие группы, которые атаковали Белед-Хаво 24 января, поддерживались кенийскими регулярными войсками. "Это представляло серьезную угрозу для суверенитета Сомали", - подчеркнул он.

Как передал сомалийский новостной портал Garowe, в ходе боев погибли 11 человек, включая восьмерых детей. Ранения получили 24 человека.

Отношения между Джубалендом и федеральным правительством Сомали всегда отличались сложностью, переходя от союзных к прямой политической конфронтации. В августе 2019 года министр безопасности Джубаленда Абдирашид Джанан был арестован федеральными властями Сомали по подозрению в связях со спецслужбами соседнего государства. Он был помещен в тюрьму в Могадишо, из которой бежал 28 января 2020 года и скрылся в приграничных с Кенией районах. В минувшее воскресенье подчиняющиеся ему отряды повстанцев захватили город Белед-Хаво и удерживали его в течение почти суток.

Правительство Федеративной Республики Сомали объявило 15 декабря минувшего года о разрыве дипломатических отношений с Кенией, обвинив Найроби во вмешательстве во внутренние дела. Непосредственной причиной данного шага стало выстраивание особых отношений Кении с Сомалилендом, власти которого весной 1991 года объявили о своем государственном суверенитете. Сомалиленд признается мировым сообществом частью Сомали.