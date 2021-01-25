МИД Китая призвал США прекратить посылать Тайваню неверные сигналы о его "независимости"

ПЕКИН, 25 января. /ТАСС/. Пекин призывает Вашингтон прекратить контакты с тайваньской администрацией и не посылать Тайбэю сигналы о "независимости" острова от Китая. Об этом в понедельник заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь.

"Мы настоятельно призываем американскую сторону строго соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных коммюнике США и КНР, осмотрительно и надлежащим образом подходить к вопросам, связанным с Тайванем, и воздерживаться от отправки каких-либо ложных сигналов силам, отстаивающим "независимость" Тайваня, чтобы не нанести ущерб отношениям Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - заявил Чжао Лицзянь.

23 января пресс-служба Госдепартамента США заявила, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Тайваню помощь по военной линии и призывают Пекин "прекратить оказывать военное, дипломатическое и экономическое давление на Тайвань".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.