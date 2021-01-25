Находящийся в СИЗО белорусский блогер Игорь Лосик заявил о прекращении голодовки

"Я решил остановить голодовку. Я не принимал пищу больше 40 дней и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотен и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым", - написал Лосик из СИЗО в своем обращении.

15 декабря минувшего года Лосику продлили срок содержания под стражей до 25 марта 2021 года. Блогера задержали 25 июня у него дома в Барановичах. Ему предъявили обвинение в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК). 15 декабря ему предъявили новое обвинение - в подготовке к участию в массовых беспорядках (ст. 13 ч. 2 ст. 293 УК). После этого Лосик объявил голодовку. Белорусские правозащитники признали его политзаключенными.