В Нидерландах около 300 человек задержали в ходе беспорядков 24 января

ГААГА, 25 января. /ТАСС/. Порядка 300 человек были задержаны в Нидерландах в ходе воскресных акций против правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщила в понедельник голландская полиция.

"В общей сложности в различных городах задержано от 250 до 300 человек, по большей части в Амстердаме и Эйндховене, - отметили представители правоохранительных органов, чьи слова приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация. - Большая их часть по-прежнему находится под стражей".

Полицейские выписали 2,1 тыс. штрафов за нарушение режима комендантского часа, что на 1,5 тыс. меньше, чем в субботу, когда комендантский час вступил в силу. "Это было связано с тем, что мы направили больше сил на поддержание общественного порядка", - сказали в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что в ходе мероприятий наблюдалась существенная разница между мирными демонстрантами и агрессивно настроенными людьми. "Некоторые группы людей пришли действительно для того, чтобы выразить свое мнение, - обратили внимание полицейские. - Однако были и группы, которые были готовы к столкновениям с полицией и стремились к конфронтации".

В воскресенье в Амстердаме и Эйндховене прошли крупные демонстрации против введенных правительством страны мер для борьбы с распространением коронавируса, вылившиеся в столкновения с полицией. Для разгона протестующих правоохранительным органам пришлось пускать в ход водометы и дубинки. Кроме того, беспорядки охватили на выходных ряд других голландских муниципалитетов. В частности, серьезные проблемы наблюдались в Апелдорне, Арнеме, Гааге, Рурмонде, Стейне и Тилбурге, где демонстранты разжигали костры, били витрины магазинов, забрасывали полицию камнями и петардами.

Первый случай инфицирования в Нидерландах был выявлен 27 февраля прошлого года. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 944 тыс. человек. Свыше 13,5 тыс. инфицированных умерли. Для предотвращения распространения инфекции с середины декабря 2020 года в стране был введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. А с 23 января вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30 по местному времени (23:00-06:30 мск). За последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса, выявленных уже более чем в 60 странах, в том числе в Нидерландах.