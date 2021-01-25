Глава мониторингового комитета ПАСЕ заявил о заинтересованности в посещении России

СТРАСБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Мониторинговый комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заинтересован в том, чтобы его представителям была предоставлена возможность посетить Россию. Об этом заявил глава комитета Микаэль Аструп Йенсен в понедельник на сессии, которая проходит в Страсбурге в гибридном формате.

"Россия является крупнейшей страной в составе Совета Европы, - сказал он. - Россия - это та страна, в отношении которой большинство стран высказались за ее возвращение в организацию без всяких санкций". По его словам, "многие убеждены, что лучше иметь Россию внутри организации".

Вместе с тем, как отметил председатель комитет, "есть масса моментов, требующих работы мониторингового комитета". "Нам трудно согласиться с тем, что наши докладчики не получают возможности приехать в страну с тем, чтобы выполнить свою работу", - сказал Йенсен. Он отметил, что "ситуация с пандемией многое усложнила, но даже в этой ситуации генеральный секретарь СЕ и председатель ПАСЕ смогли посетить Россию, где их очень тепло принимали".