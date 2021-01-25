Минюст США начал внутреннюю проверку относительно попыток добиться отмены итогов выборов

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства юстиции США приступил к расследованию, чтобы установить, предпринимали ли должностные лица этого ведомства "неправомерные попытки", направленные на то, чтобы изменить итоги президентских выборов, состоявшихся в стране в прошлом году. Это следует из пресс-релиза, распространенного в понедельник пресс-службой аппарата генинспектора.

"Аппарат генерального инспектора <...> инициирует расследование относительно того, участвовал ли кто-либо из бывших или нынешних должностных лиц Минюста США в неправомерных попытках заставить Минюст добиваться изменения итогов президентских выборов 2020 года", - говорится в сообщении.

23 января газета The Wall Street Journal утверждала, что республиканец Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту главы американской администрации добивался от Минюста США подачи иска в Верховный суд с целью отмены итогов выборов главы государства. По словам источников издания, Трамп "оказывал давление" на указанное ведомство, однако назначенные им официальные лица "дали отпор". Они "отказались подавать в Верховный суд США иск, который они посчитали безосновательным", говорится в материале.

Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.