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Выборы президента США - 2020

Минюст США начал внутреннюю проверку относительно попыток добиться отмены итогов выборов

Генеральный инспектор министерства установит, предпринимали ли должностные лица ведомства "неправомерные попытки", направленные на то, чтобы изменить итоги голосования

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Генеральный инспектор Министерства юстиции США приступил к расследованию, чтобы установить, предпринимали ли должностные лица этого ведомства "неправомерные попытки", направленные на то, чтобы изменить итоги президентских выборов, состоявшихся в стране в прошлом году. Это следует из пресс-релиза, распространенного в понедельник пресс-службой аппарата генинспектора.

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"Аппарат генерального инспектора <...> инициирует расследование относительно того, участвовал ли кто-либо из бывших или нынешних должностных лиц Минюста США в неправомерных попытках заставить Минюст добиваться изменения итогов президентских выборов 2020 года", - говорится в сообщении.

23 января газета The Wall Street Journal утверждала, что республиканец Дональд Трамп в последние недели пребывания на посту главы американской администрации добивался от Минюста США подачи иска в Верховный суд с целью отмены итогов выборов главы государства. По словам источников издания, Трамп "оказывал давление" на указанное ведомство, однако назначенные им официальные лица "дали отпор". Они "отказались подавать в Верховный суд США иск, который они посчитали безосновательным", говорится в материале.

Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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