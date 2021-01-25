В Северной Македонии впервые за 19 лет пройдет перепись населения

ЗАГРЕБ, 25 января. /ТАСС/. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в понедельник подписал закон о переписи населения, регламентирующий проведение первой за последние 19 лет подобной статистической процедуры. Об этом говорится в опубликованном сообщении кабинета главы государства.

"Президент ожидает, что процесс переписи не будет политизирован и что полученные результаты будут отвечать интересам общего развития в целях возможности формирования долгосрочных стратегий в важных областях [развития] страны", - отмечается в сообщении.

После одобрения нового закона Национальное бюро по статистике Северной Македонии приступило к подготовке технических аспектов проведения процедуры переписи, которая будет организована в период с 1 по 21 апреля для граждан республики, а также жителей, имеющих разрешение на проживание в стране. Перепись в дистанционном формате для диаспоры стартует 1 марта.

Всего с 1948 года в республике было проведено восемь переписей населения, последняя из которых состоялась в 2002 году.