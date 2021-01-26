ПАСЕ призвала страны-участницы ускорить исполнение решений ЕСПЧ

СТРАСБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Страны - участницы Совета Европы должны ускорить процесс исполнения решений Европейского суда по правам человека и выплатить долги по компенсациям в рамках приговоров. Об этом говорится в резолюции, принятой во вторник на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В документе, одобренном парламентариями, говорится, что с 2017 года наблюдается заметный прогресс в данном направлении и количество дел на рассмотрении Комитета министров сократилось до 5,2 тыс., тогда как в 2010 году их было более 10 тыс. Тем не менее, количество дел, в рамках которых были выявлены структурные проблемы, и которые находятся на рассмотрении уже более 5 лет, уменьшилось незначительно. "Азербайджан, Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Республика Молдова, Российская Федерация, Румыния, Турция и Украина имеют наибольшее количество неисполненных судебных решений и по-прежнему сталкиваются с серьезными структурными или сложными проблемами, некоторые из которых которые не решаются более десяти лет", - отмечается в резолюции.

В этой связи страны призывают активнее сотрудничать со структурами Совета Европы и своевременно предоставлять ответы на запросы, а также планы мероприятий по устранению выявленных недостатков. Особенно это касается решений, спорная ситуация вокруг которых сохраняется более 10 лет. Также, согласно документу, страны не должны принимать законы или другие меры, которые препятствовали бы процессу исполнения постановлений Суда, руководствоваться рекомендациями Венецианской комиссии при исполнении постановлений ЕСПЧ и предоставлять достаточные ресурсы соответствующим органам Совета Европы для дальнейшей координации работы.

Отдельно участники ассамблеи осудили задержки в исполнении постановлений суда и призвали страны-участницы осудить "заявления, дискредитирующие авторитет Суда, а также нападки на государственных служащих, способствующих осуществлению деятельности ЕСПЧ, и на НПО, занимающиеся продвижением прав человека и их защитой". "Ассамблея особенно обеспокоена растущими правовыми и политическими трудностями, связанными с исполнением постановлений Суда, и отмечает, что никакие национальные законодательные или административные меры не могут создавать дополнительных препятствий этому процессу", - пишут авторы документа, высказывая аналогичные претензии и в контексте межгосударственных исков.

"Ввиду безотлагательной необходимости ускорить выполнение постановлений Суда Ассамблея постановляет продолжать заниматься этим вопросом и далее уделять ему приоритетное внимание", - гласит заключительный пункт резолюции..

Вопросы к России

В ходе дебатов был утвержден дополнительный пункт резолюции, согласно которому Россию призывают отказаться от принятых в 2020 году поправок к Конституции, устанавливающих ее приоритет над международными договорами. В частности, речь идет о поправках к статьям 79 и 125 Конституции. Депутаты выразили обеспокоенность в связи с тем, что данные поправки позволяют не исполнять решения ЕСПЧ.

"Эта поправка направлена на вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, нарушает принципы суверенитета и основана на неверном толковании рекомендации Венецианской Комиссии, которая фактически признала соответствие положений Конституции Российской Федерации Европейской конвенции по защите прав человека", - заявила в ходе дебатов российский сенатор Ирина Рукавишникова, которая принимает участие в сессии удаленно. "Обсуждение изменений в конституции стран-участниц не относится к прерогативе ПАСЕ", - добавила она.

Другой член российской делегации, сенатор Александр Башкин в свою очередь напомнил, что за 10 лет количество жалоб, поданных в отношении России, сократилось в 3 раза, с контроля Комитета министров Совета Европы снято 162 дела, связанных с Россией, в связи с положительной оценкой по исполнению.

"Кто из вас читал российскую конституцию сам? Тем, кто ее горячо критикует, не прочитав, сообщу, что международные обязательства России определены в статье 15 Конституции РФ: общепризнанные принципы и нормы международного права, а также утвержденные международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если в международных договорах установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора", - обратился он к парламентариям. Он также добавил, что в заключении Венецианской комиссии нет однозначной оценки документа и говорится о том, что все зависит от дальнейшего применения поправок.

"За шесть лет существования этой "новой" нормы Конституционный суд сказал "нет" только два раза по двум делам из тысячи исполненных. Кстати, первое дело уже снято с контроля, как исполненное, а по второму продолжается диалог", - добавил он.

Поправки и мнение комиссии

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск 1 июля 2020 г. Поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.

Согласно распространенным выводам, касающимся предлагаемых поправок к Конституции РФ, Венецианская комиссия считает решения ЕСПЧ обязательными для выполнения государствами СЕ. В тексте отмечается, что комиссия уже ранее выражала мнение, что полномочия Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению решения ЕСПЧ противоречат обязанностям РФ по Европейской конвенции по правам человека. Теперь же, считают в комиссии, эти полномочия будут усилены предлагаемой поправкой к статье 79 Конституции РФ, которая предусматривает приоритет российского основного закона над международными договорами и решениями межгосударственных органов. Комиссия обеспокоена тем, что, согласно поправкам, решения межгосударственных органов могут не исполняться, если они противоречат положению российской конституции.