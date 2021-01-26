Украинская разведка в отчете обозначила Россию главным источником угрозы нацбезопасности

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Служба внешней разведки Украины опубликовала информационный бюллетень "Белая книга", в котором дана оценка угроз безопасности для страны. Практически по всем направлениям их источником обозначена Россия и ее стремление отстаивать свои интересы.

Содержание бюллетеня разделено на сферы, откуда, как считают в украинской разведке, может исходить опасность. "Основным источником угроз европейской безопасности и национальной безопасности Украины является и на протяжении ближайших лет будет оставаться выбранный руководством России курс на закрепление статуса глобального игрока и признания так называемых российских интересов", - говорится в документе.

Украинский портал "Страна" подсчитал, что название Россия в бюллетене упоминается 127 раз, а Москва - 29.

Внешние проблемы Украины

Служба внешней разведки Украины обвиняет Россию как в создании угроз для страны во внешней среде - при сотрудничестве с международными партнерами, так и увязывает ее со своими внутренними проблемами. Например, Киев обвинил Москву в игре на противоречиях ведущих мировых игроков и использовании природных ресурсов как инструмента геополитики, а пандемии коронавируса - для усиления влияния в регионах стратегического приоритета, путем манипуляций в кампании по вакцинации. Названы также обвинения в провоцировании кризисных явлений в Европе.

Украинская разведка утверждает, что Европа сосредоточена на внутренних проблемах, в связи с чем дан прогноз на ослабление ее внимания к конфликту в Донбассе, который в бюллетене назван "украинско-российским". При этом в Киеве указывают на отсутствие ожидаемой властями страны защиты со стороны Запада. "Архитектура международной безопасности не способна в полной мере гарантировать Украине безопасность", - делают выводы авторы доклада. От них следуют жалобы на "неэффективность ООН, формализованность деятельности ОБСЕ, пребывание НАТО в стадии длительной трансформации, а также несовершенство коллективной безопасности ЕС".

В Службе внешней разведки Украины предполагают, что Россия будет препятствовать евроатлантическим стремлениям Украины. При этом в Киеве делают привязку к смене администрации США: избрание Джозефа Байдена названо негативным для России фактором, но сделано допущение, что это не поменяет политики Москвы в отношении Киева.

В "Белой книге" Украина также пытается переложить неудачи в отношениях с соседними государствами на Россию. "Российская Федерация также пытается воспользоваться историческими конфликтами между Украиной и соседями, чтобы посеять вражду между народами и воспользоваться их последствиями", - указано в докладе. В этом контексте упомянуты Венгрия и Польша, где Россия якобы "подпитывает шовинизм". Авторы не обошли вниманием также Белоруссию и Молдавию, которых упрекнули в наличии пророссийских позиций. В целом Украина обвиняет Россию в попытке дискредитировать Украину на международной арене.

Внутренние проблемы Украины

В контексте внутренних угроз многократно упоминается ситуация на востоке страны. С момента государственного переворота в 2014 году Киев уже традиционно считает Москву виновником своих бед на этом направлении. Россию обвиняют, в том числе и в недопущении реинтеграции Донбасса в состав Украины, а также в нежелании способствовать мирному решению конфликта. "Кремль <...> не заинтересован в интенсификации и результативности переговоров в минском и нормандском форматах", - считают авторы бюллетеня.

Более того, в ситуации с конфликтом в Донбассе, который начался с желания пришедших к власти в 2014 году лиц силой подавить "антимайданные" выступления в регионе, обвинения в адрес Москвы доходят до привязки к терроризму. В частности, самой большой угрозой названы не столько международные террористические группировки, сколько Россия, которая якобы поддерживает террористов. Последствиями такой деятельности обозначены жертвы конфликта на востоке Украины, а также авиакатастрофы рейса MH-17.

Кроме того, Служба внешней разведки Украины обвинила Россию во внутриполитических трудностях государства - "угрозе реванша пророссийских сил", в попытке создать условия для проведения внеочередных парламентских выборов, в развитии регионального сепаратизма, в попытке развития на Украине "войны всех против всех", в противодействии притоку иностранных инвестиций на Украину.

По мнению авторов, Россия также несет экологическую угрозу, в частности из-за хозяйственной деятельности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, "что нарушает экологическое равновесие в Черном и Азовском морях".

Среди энергетически угроз национальной безопасности Украины, которые перечислены в бюллетене и касаются России, обозначено строительство газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", зависимость от России в атомной энергетике, проблемы со снижением транзитного потенциала газотранспортной системы Украины.

В Киеве также видят угрозу в деятельности анонимных телеграм-каналов, которые критикуют власти страны, усилении потенциала России в Черном Азовском морях, расширении санкций со стороны России, а также в деятельности на постсоветском пространстве представительств Российского центра науки и культуры (Россотрудничество), которые названы инструментами "мягкой силы".