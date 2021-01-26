В нескольких районах Дели из-за протестов отключили интернет

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Индии распорядилось отключить доступ к интернету в ряде районов Дели из-за акции протеста фермеров. Об этом во вторник сообщила газета The Economic Times.

Доступ к интернету приостановлен в районах Сингху, Газипур, Тикри, Мукарба Чоук, Нанглой до конца вторника по местному времени. Такое решение было принято в целях сохранения общественного порядка и предотвращения чрезвычайных ситуаций.

Жители окрестных районов стали получать СМС-сообщения с предупреждением о подобной мере.

"Согласно предписанию правительства, предоставление услуг доступа к интернету в вашем районе временно остановлено. Доступ будет восстановлен после получения дальнейших распоряжений", - приводит газета сообщение местного мобильного оператора.

По информации телеканала NDTV, на совещании министра внутренних дел и главы делийской полиции было решено ввести в город дополнительные военизированные формирования.

Во вторник в Индии отмечается День республики. В честь прздника в Нью-Дели прошел военный парад. В этот же день фермеры, выступающие против нового законодательства о сельском хозяйстве, организовали согласованную с властями акцию с проездом на тракторах. При этом они начали прибывать в город намного раньше назначенного времени и отклонились от согласованных маршрутов. В городе начались беспорядки, протестующие вступили в столкновения с полицией. Полицейские применили слезоточивый газ, протестующие бросали палки и камни. По последним данным, 83 сотрудника полиции получили травмы. Погиб один участник акции.