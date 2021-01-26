Шесть стран - партнеров ЕС присоединились к санкциям сообщества против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Шесть государств - партнеров Евросоюза сообщили о присоединении к санкциям ЕС против Белоруссии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Страны-кандидаты [на вступление в ЕС] Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия - присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций против Белоруссии. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета", - говорится в документе.

Евросоюз уже ввел три пакета санкций против Минска, меры коснулись 84 представителей руководства страны, в том числе президента Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Санкции также введены против 7 юридических лиц, включая Управление делами президента Белоруссии, Минский завод колесных тягачей, ОАО "140 ремонтный завод", компании "Белтехэкспорт", "Синезис" и Dana holdings.