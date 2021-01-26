Маас заявил, что в ЕС обсуждался вопрос открытия "представительств" белорусской оппозиции

БЕРЛИН, 26 января. /ТАСС/. Германия оказывает поддержку белорусской оппозиции и рассматривает возможность использования мест встреч с ее представителями в странах ЕС для оказания ей помощи. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас, отвечая по видеосвязи на вопросы участников сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он сейчас является председателем комитета министров СЕ.

"Что касается вопроса об открытии бюро оппозиции из Белоруссии в Берлине, то было много разговоров, в том числе в Берлине и Брюсселе", - сказал он. "Мы поддерживаем оппозицию в Белоруссии на различных плоскостях. Мы обсуждаем это с другими государствами, которые там очень активны, например с государствами Балтии и с Польшей", - добавил германский министр.

"И я в целом убежден в том, что представители оппозиции в Белоруссии, которые подчас были вынуждены эмигрировать, имеют много пунктов для встреч в европейских странах, и мы побеспокоимся о том, чтобы мы могли использовать их", - сказал Маас.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда в стране состоялись выборы президента, проходят акции протеста. Оппозиция не признала результаты голосования и призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Белорусские правозащитники сообщили, что в 2020 году в стране с начала президентской избирательной кампании общее число задержанных за участие в акциях протеста составило более 33 тыс. человек, возбуждено более тысячи уголовных дел.