Белый дом намерен работать с Конгрессом над законопроектом по вопросу избирательных прав

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Белый дом будет работать с членами Конгресса США над разработкой законопроекта по решению проблем, связанных с избирательными правами жителей страны. Об этом заявила во вторник глава Совета по внутренней политике Белого дома Сюзан Райс на брифинге для журналистов.

"Белый дом будет работать с Конгрессом над законодательством, касающимся избирательных прав. Я ожидаю, что сегодня [во вторник] президент [Джо Байден] затронет это в своем выступлении. Это серьезная проблема", - подчеркнула она.

Бывший президент США Дональд Трамп выступал за реформу избирательного права страны и подчеркивал необходимость усилить проверку приходящих на избирательные участки людей. Законы 34 штатов обязывают граждан предъявлять на избирательном участке удостоверения личности с фотографией. Однако в оставшихся 16 штатах, а также в округе Колумбия используются иные способы для идентификации избирателей, например подпись. При этом избирательное законодательство США обязывает выдать избирателю бюллетень, даже если его не нашли в реестре для голосования.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.