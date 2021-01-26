Reuters: суд Техаса приостановил решение Байдена о прекращении депортации мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Суд округа Виктория (штат Техас) принял решение временно приостановить решение администрации нового президента США Джо Байдена о прекращении процесса депортации нелегальных иммигрантов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, федеральный судья Дрю Типтон, который был выдвинут на эту должность в прошлом году бывшим американским лидером Дональдом Трампом, наложил двухнедельный судебный запрет на отмену законов, регулирующих процесс иммиграции. Как отмечает агентство, ожидается, что администрация Байдена оспорит это решение.

На прошлой неделе генеральный прокурор штата Кен Пакстон подал иск, в котором оспаривал это решение новой администрации. В тексте ходатайства он указал, что, поступив таким образом, "федеральные власти проигнорировали основные конституционные принципы и нарушили обязательство взаимодействовать с властями штата Техас по вопросам, касающимся соблюдения законов об иммиграции".

Сразу после состоявшейся 20 января инаугурации Байден подписал ряд указов, в частности поручил министру внутренней безопасности в консультации с генеральным прокурором принять меры для укрепления программы защиты детей мигрантов DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), что дает временное освобождение от депортации молодым людям, которых привезли в США детьми. Кроме того, он направил в Конгресс законопроект, предусматривающий получение мигрантами американского гражданства.