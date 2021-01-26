Процесс по импичменту Трампа в Сенате Конгресса США возобновится 9 февраля

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник принял резолюцию о регламенте проведения предварительных процедур в рамках импичмента бывшего президента Дональда Трампа, в ходе которых обвинение и защита представят в письменной форме свои аргументы. Сам процесс в отношении республиканца возобновится 9 февраля.

За утверждение резолюции проголосовали 83 сенатора, 17 выступили против. Трансляцию заседания верхней палаты законодательного органа страны вели в прямом эфире американские телекомпании. После принятия резолюции лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) предложил в соответствии с положениями этого документа возобновить процесс по импичменту Трампа 9 февраля в 13:00 по местному времени (21:00 мск). Это предложение было принято единогласно.

Резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей Конгресса США 13 января, в минувший понедельник конгрессмены передали документ в Сенат.

Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.