Власти США изучат санкции в отношении Международного уголовного суда

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Нынешние власти США намерены тщательно изучить санкции, введенные предыдущей вашингтонской администрацией в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС). Об этом агентство Reuters сообщило во вторник со ссылкой на Госдепартамент.

"Хотя мы не согласны с действиями МУС относительно ситуаций с Афганистаном и Израилем с Палестиной, санкции будут тщательно проанализированы по мере того, как мы определяем наши дальнейшие шаги", - приводит агентство заявление представителя американского внешнеполитического ведомства.

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в ходе вооруженного конфликта в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных связанных с ним злодеяний, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года.

В рамках этого дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в том числе сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно отвечают за расследования в отношении американских военнослужащих. В сентябре прошлого года Минфин США объявил о введении ограничительных мер в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Правила суда, в свою очередь, допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.