Times: Великобритания сделает карантин в отелях обязательным для прибывающих из 30 стран

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании обяжет людей, въезжающих на территорию королевства из 30 стран категории "повышенного риска", самоизолироваться в гостиницах. Как сообщила в среду газета The Times со ссылкой на высокопоставленные источники, об этом шаге будет официально объявлено в течение дня.

При помощи такой радикальной меры власти намерены снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса. Среди государств, которые первоначально попадут в категорию "повышенного риска": Бразилия и ряд других стран Южной Америки, ЮАР и граничащие с ней страны, Португалия, а также островное государство Кабо-Верде. Список будет расширяться в случае распространения новых штаммов вируса в других точках планеты.

В настоящий момент сообщение между многими из этих государств и Великобританией ограничено, а для тех, кто посещал их в последние 10 дней, закрыт въезд на территорию королевства. Последнее ограничение не касается британских граждан, обладателей видов на жительство и долгосрочных виз.

Введение обязательного карантина в гостиницах обсуждалось британским правительством несколько последних дней. В кабмине шли споры по поводу того, сколько стран будут охвачены новой мерой. Как пишет The Times, глава МВД королевства Прити Пател и глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок настаивали на максимально жестких ограничениях и введении строгого карантина для всех въезжающих в Великобританию. Однако в итоге премьер-министр Борис Джонсон сделал выбор в пользу далеко не самого жесткого варианта предлагаемых ограничений.

В настоящий момент правило о самоизоляции в течение 10 дней после прибытия в страну или пяти дней в случае сдачи повторного анализа на коронавирус действует для всех въезжающих в Великобританию. Новая мера должна гарантировать его более строгое соблюдение людьми, прибывающими из "опасных" стран.

Список гостиниц, где смогут останавливаться прибывающие из-за рубежа, будет утверждаться властями. Как отмечали британские СМИ, при введении всеобщего гостиничного карантина проблемы могла создать нехватка мест в отелях, расположенных рядом с главным лондонским аэропортом Хитроу. Там можно разместить лишь около 10 тыс. человек - столько же, сколько сейчас прибывает в Хитроу за сутки.

Представители авиакомпаний и турбизнеса высказывались против жестких мер, которые во многом напоминали бы закрытие границ. Там указывали, что очередные ограничения станут новым ударом по отрасли туризма, которая несет огромные потери с момента начала пандемии.

Согласно данным британского национального туристического агентства VisitBritain, в 2020 году доходы отрасли от въездного туризма сократились на 80% по сравнению с предыдущим годом. Потери для экономики королевства составили почти £25 млрд (около $34 млрд). Согласно предварительным оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, новые меры, которые приведут к дальнейшему сокращению турпотока, будут обходиться экономике королевства в £548 млн ($752 млн) в сутки.

Австралийский опыт

Британские власти опираются на опыт Австралии и Новой Зеландии, которые еще с марта прошлого года обязали всех прибывающих в страну людей соблюдать 14-дневный карантин. Чтобы обеспечить строгое соблюдение правил, правительство Австралии задействовало национальные вооруженные силы, а двухнедельное пребывание в сиднейской гостинице обходится в среднем в 3 тыс. австралийских долларов (174 тыс. рублей). Внешние границы государства, как ожидается, останутся закрыты до конца 2021 года.

Сторонники подобного варианта ограничений указывают на то, что в результате австралийским властям почти удалось победить инфекцию. Общее число заболевших в Австралии с момента начала пандемии составило 28 777 человек. В Великобритании столько же людей в среднем инфицируются за сутки.

В последний месяц крайне сложная эпидемиологическая обстановка складывается в королевстве из-за распространения "британского" штамма коронавируса, впервые выявленного на юго-востоке Англии. Эта мутация, по предварительным оценкам экспертов, может быть до 70% более заразной и на 30% более летальной. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и 4 января объявило о введении очередного, третьего по счету, общенационального карантина.

Во вторник число людей, умерших в Великобритании после инфицирования коронавирусом, превысило 100 тыс. человек. Соединенное Королевство стало пятой страной после США, Бразилии, Индии и Мексики, где была преодолена эта отметка.