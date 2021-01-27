СМИ: сенаторы США предложили принять резолюцию с осуждением Трампа

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Сенаторы Конгресса США Тим Кейн (демократ) и Сьюзан Коллинз (от Республиканской партии) разработали проект резолюции, осуждающей действия бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает во вторник вечером новостной портал Axios со ссылкой на источники.

Сенаторы ищут возможность осудить Трампа, поскольку становится все более маловероятным, что удастся заручиться 17 голосами республиканцев для утверждения обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента, отмечает портал.

Для вынесения окончательного вердикта по импичменту в верхней палате законодательного органа требуется 2/3 голосов (не менее 67 из 100), сейчас демократы и республиканцы имеют по 50 мест. Ранее во вторник сенатор Рэнд Пол, являющийся однопартийцем Трампа, инициировал голосование о признании неконституционным процесса над бывшим главой государства. Хотя эта попытка потерпела неудачу, инициативу Пола поддержали 45 законодателей.

В этой связи, учитывая результаты голосования, которые могут повториться при проведении голосования в Сенате, и, соответственно, Трамп будет оправдан, Кейн и Коллинз предлагают документ в форме резолюции, для принятия которой достаточно 60 голосов, указывает Axios. Вместе с тем пока не ясно, будет ли инициатива представлена после процесса или вместо процедуры отстранения от власти бывшего президента постфактум.

Резолюция об импичменте Трампа была принята Палатой представителей Конгресса США 13 января, а в минувший понедельник конгрессмены передали документ в Сенат. Статья обвинения в резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Процедура инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства. Сенаторы во вторник договорились возобновить процесс по импичменту 9 февраля.