YouTube продлил ограничения на использование Трампом аккаунта

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Представители видеохостинга YouTube продлили на неопределенный срок ограничения в отношении учетной записи бывшего президента США Дональда Трампа. Как отмечает во вторник газета Politico, рестрикции со стороны сервера коснулись и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, которому теперь запретили зарабатывать деньги на платформе.

Изначально администрация хостинга 12 января лишила тогдашнего американского лидера возможности размещать новые ролики сроком на неделю. Данное решение было вызвано событиями 6 января, когда сторонники республиканца Трампа отправились штурмовать Конгресс, где в тот день утверждались итоги состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, на которых одержал победу демократ Джо Байден. В результате беспорядков тогда погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.

Блокирование учетной записи 19 января вновь было продлено на семь дней, однако во вторник канал Трампа по-прежнему недоступен. "В связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия ограничения в отношении канала Дональда Трампа остаются. Мы внимательно отслеживаем развитие событий", - сказал Politico представитель YouTube.