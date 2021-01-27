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Пандемия COVID-19

Президент Перу объявил о введении карантина в столице и девяти регионах страны

Ограничительные меры будут действовать с 31 января по 14 февраля

БОГОТА, 27 января. /ТАСС/. Власти Перу приняли решение вернуть режим строгого карантина, который подразумевает запрет на свободное передвижение граждан, в столице и девяти регионах страны для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник сообщил президент республики Франсиско Сагасти.

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"Карантин вводится в Лиме, а также в регионах Анкаш, Апуримак, Ика, Кальяо, Лима, Паско, Уанкавелика, Уануко и Хунин", - заявил Сагасти, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации. Ограничительные меры будут действовать с 31 января по 14 февраля.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Перу достигло 1 102 795, число летальных исходов - 39 887.

В середине марта прошлого года власти Перу в связи с пандемией объявили в стране чрезвычайное положение и ввели жесткий карантин. Позже было принято решение о введении комендантского часа на всей территории республики. В мае руководство страны заявило о начале поэтапного возобновления экономической деятельности, призвав граждан по-прежнему соблюдать меры предосторожности.

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