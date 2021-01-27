WP: главу бюро Нацгвардии Вашингтона ограничили в праве направлять войска к Конгрессу

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Командующий Бюро Национальной гвардии США столичного округа Колумбия генерал-майор Уильям Уокер утверждает, что был ограничен в правах со стороны руководства Пентагона в вопросе отправки военнослужащих к Капитолию в преддверии беспорядков 6 января. Об этом сообщает во вторник вечером газета The Washington Post . По данным издания Уокер и бывший министр Сухопутных войск (Армии) Райан Маккарти давали показания на закрытом заседании комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса.

По словам Уокера, ведомство фактически лишило его соответствующих полномочий. В результате глава бюро не мог оперативно направить подкрепление, когда глава полиции Капитолия сообщил, что протестующие скоро ворвутся в здание. "Все представители военного командования обычно имеют полномочия оперативного реагирования для защиты жизней и собственности, а в моем случае - защиты жизней и государственных учреждений. Но в данном конкретном случае у меня не было этих полномочий", - сказал он. Согласно установленным в Пентагоне ограничениям, пишет газета, Уокеру необходимо было ждать одобрения от Маккарти и исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера.

В свою очередь Маккарти отметил, что такие процедуры были введены после протестов, охвативших столицу в начале июня прошлого года. Военные тогда подверглись критике, в частности за пролет вертолетов над толпой митингующих. "Каждый раз, когда мы размещаем военнослужащих в городе, необходимо пройти через серьезные процедуры", - сказал The Washington Post бывший министр.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Сухопутных войск и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.