МВД Австралии выплатит компенсацию беженцам, чьи личные данные были ошибочно раскрыты

СИДНЕЙ, 27 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Австралии выплатит компенсацию беженцам и просителям убежища, чьи личные данные по ошибке были обнародованы сотрудниками ведомства. Об этом в среду сообщила государственный комиссар по защите данных и свободе информации Анджелина Фальк.

"Было установлено, что министерство внутренних дел вмешалось в частную жизнь 9 251 человека из числа находящихся в лагерях для незаконных мигрантов, по ошибке разгласив их личные данные. Комиссар приказал МВД выплатить компенсацию лицам, пострадавшим в результате инцидента и понесшим убытки или ущерб из-за нарушения требований о конфиденциальности личных данных", - говорится в заявлении комиссара.

По данным ведомства, утечка личных данных произошла из-за того, что в ежегодный отчет иммиграционной службы МВД Австралии попали данные, по которым можно было установить личности людей, находившихся в лагерях для мигрантов по состоянию на 31 января 2014 года. Документ был опубликован на сайте ведомства, и личные данные оказались в открытом доступе. Глава министерства (в 2014 году им был нынешний премьер-министр Австралии Скотт Моррисон) признал совершенную ошибку и назвал случившееся "неприемлемым инцидентом", а пострадавшим были направлены письма с извинениями.

В офисе комиссара по защите данных и свободе информации уточнили, что размер компенсации будет варьироваться в зависимости от тяжести понесенных убытков и составит от 500 австралийских долларов ($384) до 20 тыс. австралийских долларов ($15,3 тыс.). По словам Фальк, все выплаты будут сделаны в течение следующих 12 месяцев.

В соответствии с иммиграционным законодательством Австралии, все пытающиеся незаконно проникнуть на ее территорию направляются в центры содержания нелегальных мигрантов. Они лишаются возможности обратиться за любой австралийской визой и в случае получения статуса беженца могут просить убежища у властей Папуа-Новой Гвинеи или Науру. В настоящий момент власти Австралии содержат три лагеря для мигрантов: на острове Рождества, на острове Манус (Папуа-Новая Гвинея) и в Науру.