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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Азербайджан передал армянской стороне тела более 30 военных, погибших в боях в Карабахе

Армянские власти заявляют о почти 3,5 тыс. погибших в ходе боевых действий в регионе

ЕРЕВАН, 27 января. /ТАСС/. Азербайджанская сторона передала властям непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) тела 31 армянского военного. Об этом в среду сообщил отдел информации и по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям НКР.

"26 января на участке Физули азербайджанская сторона передала тела 31 армянского военнослужащего, не уточнив места их обнаружения. С начала поисковых работ обнаружены останки 1 318 человек", - отмечается в сообщении.

Армянские власти заявляют о почти 3,5 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Известно и о большом количестве пропавших без вести, в их поисках задействованы российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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