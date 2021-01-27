В Болгарии проходит акция протеста сотрудников ресторанов и кафе против закрытия заведений

СОФИЯ, 27 января. /ТАСС/. Общенациональная акция протеста сотрудников сферы общественного питания проходит в среду в болгарской столице. Требование участников акции - отмена запрета на работу ресторанов и кафе, которые закрыты в связи с пандемией коронавируса.

Несколько сотен участников протеста "Марш к свободе", приехавших в Софию из разных городов страны, требуют разрешить работать начиная с первого февраля и танцуют, сообщает корреспондент ТАСС. Полицейские оцепили здания правительства и парламента страны, в центре города усилены наряды.

"Наше единственное требование - разрешение работать. Мы не понимаем, почему наши рестораны закрыты, при том, что рестораны в отелях уже месяц работают, и никакого роста заболеваемости нет", - объявил один из организаторов акции Эмил Коларов.

"Мы находимся в ситуации беспрецедентного мирового кризиса, именно в этом причины ограничений. Мы продолжаем бороться за жизнь и здоровье каждого конкретного человека. Мы готовы к диалогу и постепенной отмене ограничений, мы разрешим работу ресторанов и кафе с 1 марта", - заявил на брифинге министр здравоохранения Костадин Ангелов. Ожидается, что акция протеста будет продолжаться до вечера.