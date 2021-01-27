Зеленский в день памяти жертв Холокоста вновь "напомнил", кто освободил Освенцим

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в день памяти жертв Холокоста вновь акцентировал внимание общественности на том, что лагерь смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме 76 лет назад освобождали бойцы 1-го Украинского фронта.

"27 января 1945 солдаты нашего 1-го Украинского фронта в составе армии Советского Союза (на тот момент Красной Армии - прим. ТАСС) освободили узников лагеря Аушвиц-Биркенау. В этом лагере смерти за годы его существования были убиты более полутора миллионов человек. Каждое такое освобождение, каждое открытие правды о преступлениях нацистов наполняло тогда непреодолимой силой слова: никогда снова", - говорится в заявлении, опубликованном в среду в его Telegram.

Год назад Зеленский побывал в Польше и участвовал в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Освенцима, где впервые заявил, что лагерь был освобожден бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Тогда директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, комментируя высказывания украинского президента заявил, что Зеленский "все больше и больше погружается в идеи украинского национализма". Он пояснил, что части Красной Армии формировались или по принципу географического места, где формировалось подразделение, или же, начиная с 1943 года, - по географическому направлению главных ударов Красной Армии. Так, Прибалтийский, три Белорусских, три Украинских фронта получили названия по направлению наступления этих фронтов на Запад. Что касается Львовской дивизии, то она формировалась в Архангельской области и была названа Львовской после того, как участвовала в освобождении Львова, подчеркнул Нарышкин.