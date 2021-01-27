В Палестине заявили о готовности к участию в министерской встрече по Ближнему Востоку

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Палестина готова принять участие в министерской встрече по ближневосточному урегулированию в Москве. Об этом заявил ТАСС в среду посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль, комментируя соответствующее предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова на открытых дебатах СБ ООН.

"Мы готовы участвовать на любом уровне, который будет необходим", - сказал он.

Нофаль отметил, что, хотя президент Палестины Махмуд Аббас изначально предлагал провести международную конференцию, Палестина готова начать работу в рамках "квартета" международных посредников с участием арабских стран и Израиля в соответствии с российской инициативой. "Мы высоко ценим подход российской стороны, - продолжил он. - На прошлой неделе Москву посещал спецпредставитель президента Палестины. Он встретился с Лавровым и [спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом] Богдановым, говорили обо всем".

Дипломат обратил внимание на то, что Лавров на дебатах переподтвердил предложение провести в Москве встречу лидеров Палестины и Израиля. "Мы готовы принять в ней участие в любое время", - подчеркнул он.

Выступая 26 января на открытых дебатах СБ ООН по ближневосточному урегулированию, Лавров предложил провести весной-летом этого года министерскую встречу с участием "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (России, США, ООН, ЕС), Израиля, Палестины, Египта, Иордании, ОАЭ, Бахрейна, а также Саудовской Аравии как автора Арабской мирной инициативы.

Принцип двух государств

Нофаль заявил ТАСС, что Палестина высоко ценит позицию нового президента США Джо Байдена в поддержку урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств.

"Мы высоко ценим новую американскую позицию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол отметил, что Палестина переживала сложные времена при администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Он также обратил внимание на то, что исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Ричард Миллс заявил об открытии закрытых при Трампе консульства США в Восточном Иерусалиме и дипломатической миссии Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. "Мы это приветствуем", - подчеркнул он.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта на двугосударственной основе.