Кандидат на пост главы Минэнерго США намерена избавиться от наследия холодной войны

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Кандидат на пост министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выдвинутая нынешним президентом Джо Байденом, намерена избавиться от наследия холодной войны. Об этом она заявила в среду на слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса США.

"Я сосредоточусь на трех задачах: во-первых, безопасность Америки при помощи Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ, входит в структуру Минэнерго - прим. ТАСС), а также избавления от нашего наследия холодной войны с учетом обеспечения безопасности нашей страны. Во-вторых, поддержка потрясающей научной работы, проводимой в 17 национальных лабораториях министерства энергетики и на других объектах по всей стране, в том числе в области сокращения выбросов и борьбы с изменением климата. И в-третьих, расширение этих исследований таким образом, чтобы создать рабочие места для американцев", - отметила кандидат на пост главы Минэнерго США, в ведении которого находится ядерный военный комплекс страны. Она не указала, каким образом намерена избавиться от наследия холодной войны.

По ее словам, "продукты, сокращающие объем выбросов углекислого газа, привнесут на мировой рынок $23 трлн к 2030 году". "Это отличная возможность! Мы можем покупать аккумуляторы для электромобилей в Азии или производить их в Америке. Мы можем устанавливать ветряные турбины из Дании или создавать их в Америке", - отметила 61-летняя Грэнхолм.

Она родилась в Ванкувере (Канада), вместе с семьей переехала в Калифорнию. Кандидат на пост министра имеет ирландские, норвежские и шведские корни. В 21 год Грэнхолм получила американское гражданство. В 2002 года она победила на выборах губернатора Мичигана, в 2006 году была переизбрана, занимала должность до 2011 года. На этом посту ей удалось увеличить расходы на образование и привлечь средства для создания рабочих мест в сфере альтернативной энергетики, принять закон о двухлетнем бесплатном образовании для лиц, потерявших работу.