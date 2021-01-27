В Вашингтоне заявили, что США не будут сокращать свою роль в ООН при администрации Байдена

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не станут сокращать свое участие в деятельности ООН при администрации Джо Байдена, чтобы не позволить Китаю занять их место. Такое мнение высказала в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Линда Томас-Гринфилд, которую новый президент США выдвинул на должность постоянного представителя страны при ООН.

"ООН может быть незаменимой организацией с точки зрения продвижения мира, безопасности и коллективного благополучия. Если вместо этого [участия] мы уйдем из-за стола переговоров и позволим другим занять освободившееся место, пострадает мировое сообщество и американские интересы", - убеждена Томас-Гринфилд.

По ее утверждению, "Китай <...> продвигает авторитарную повестку" в организациях, входящих в систему ООН. "Их [Китая] успех зависит от продолжающегося самоотстранения с нашей стороны. При моем руководстве такого не будет", - добавила она.

Слушания в комитете посвящены утверждению кандидатуры Томас-Гринфилд на пост постоянного представителя США при ООН.