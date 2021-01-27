В США заявили, что в стране сохраняется повышенная угроза, связанная с насилием

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Повышенная угроза, связанная с применением насилия, в настоящее время существует в Соединенных Штатах, она, вероятно, сохранится в ближайшие недели. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства внутренней безопасности США (МВБ).

"В настоящее время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели. МВБ не располагает какой-либо информацией, указывающей на конкретный и реальный заговор. Однако в последние дни продолжаются ожесточенные беспорядки, и мы по-прежнему обеспокоены тем, что лица, разочарованные осуществлением государственных полномочий и сменой президентской власти, а также, предположительно, имеющие другие претензии, и по идеологическим причинам подпитываемые ложными высказываниями, могут продолжать мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов для подстрекательства к насилию или его совершения", - отмечается в заявлении.