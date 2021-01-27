Дебаты по Навальному в ПАСЕ завершились без резолюции

СТРАСБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Участники зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) провели в среду вечером дебаты по теме ареста Алексея Навального. Российские парламентарии ответили на претензии западных коллег, обвинявших страну в нарушении принципов организации, при этом дискуссия завершилась без принятия какого-либо документа по ее итогам.

"Тема Навального используется как предлог для прямой атаки на Российскую Федерацию, на президента, на нашу делегацию здесь в ассамблее. И такие дебаты проводятся, чтобы провести "смотр сил" вот этой антироссийской группы, если не сказать шайки, состоящей из малороссов, прибалтов и прочих поляков и шведов", - прокомментировал вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой. "Эти люди не изжили в себе комплекс неполноценности и, по всей видимости, не скоро с ним расстанутся, а потому их основной смысл жизни - это наглая русофобия, игнорирование норм права, законов, игнорирование фактов в деле Навального. Мы продолжим отстаивать нашу позицию, надеемся, что разумное большинство ее услышит".

Французский депутат Жак Мэр, выступавший докладчиком по данной теме, призвал немедленно отпустить Навального на свободу, отметив, что его задержание нарушает принципы Совета Европы. Он также выступил с утверждением о том, что немецкое правительство подтверждает, что он был отравлен и это произошло в России. При этом ряд депутатов в своих выступлениях не удержался в данном контексте от каламбура про "отравленные отношения" между Европой и Россией. В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, также участвовавший в дебатах, отметил, что "если бы он был отравлен нервно-паралитическим веществом, происходящим из России, то тут бы уже были тонны бумаг, но Германия ничего не ответила" и что в действительности речь идет о "попытках деформировать репутацию России".

Дебаты без диалога

Другие депутаты, особенно представители Прибалтики и Украины, а также Германии и Дании использовали в своих выступлениях тезисы об "аресте тысяч мирных демонстрантов", о том, что "под арестом целый небольшой город", называли Навального политзаключенным и требовали их всех освободить. "Каким образом вы говорите от тысячах брошенных в тюрьму, что вообще просто чистая ложь, после демонстраций? Там несколько десятков человек, как правильно сказал докладчик, находятся под арестом, а все остальные выпущены", - указал Толстой. Тем не менее, даже после этого некоторые продолжали упоминать "тысячи демонстрантов, заключенных под стражу".

Ответ России

"Зачем наша ассамблея принимает решения на основании каких-то пропагандистских штампов. Он не политический заключенный, каким вы его здесь представляете и каким он сам хочет казаться. Россия предприняла огромное количество усилий для того, чтобы установить, что произошло с Навальным в самолете, - заявил Толстой. - Мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые сегодня мы, к сожалению, слышим в этом зале на протяжении всей сессии".

Другой член российской делегации, сенатор Александр Башкин разъяснил европейским коллегам причины, по которым Навальный был задержан и находится под стражей. "В Европе слишком мало объективной информации по делу Навального, - констатировал он. - Ультимативные требования к России, связанные с Навальным, противоречат принципам Совета Европы. Во-первых, это верховенство закона: закон одинаков для всех. Второй принцип - это независимость судов. Ни в одной стране мира суд не принимает решение по требованию власти или иностранных политиков".

"Только будучи спасенным омскими врачами в Российской Федерации в виду экстренной остановки самолета Навальный получил возможность жить, встречаться с господином Мэром в Берлине, подавать жалобы в ЕСПЧ. Он спасен, а не отравлен в России, мы должны говорить правду", - подчеркнул в свою очередь Слуцкий, призвав "бороться за Европу, основанную на реальных правах человека, реальном верховенстве закона и на правде, а не на домыслах".