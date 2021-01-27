Байден подписал указы о противодействии изменению климата

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в среду три указа, направленных на противодействие изменению климата. Трансляция велась на сайте Белого дома.

"На мой взгляд, мы уже ждали слишком долго, прежде чем заняться этим климатическим кризисом. Мы не можем больше ждать", - заявил американский лидер перед тем, как подписать документы. "Это [климатический кризис] угроза самому нашему существованию", - убежден Байден.

Указы предполагают, что администрация США сделает вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью американской внешней политики. Планируется также создать управление Белого дома по внутренней политике в сфере климата под руководством советника по климатическим вопросам, а также соответствующую рабочую группу. "Мы станем крупнейшим в мире экспортером этих [экологически чистых] технологий, что создаст еще больше рабочих мест", - пообещал президент.

Кроме того, документы подтверждают намерение провести в День Земли - 22 апреля 2021 года - саммит по климату с участием мировых лидеров. Он будет посвящен теме консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Федеральным агентствам США будет также отдано распоряжение закупать только экологически чистые автомобили, а главе министерства внутренней безопасности (МВБ) страны президент поручит приостановить выдачу в аренду общественных земель или территорий прибрежных вод для бурения нефтяных скважин. Ранее Байден уже подписал указ, который, в частности, предполагает замену всего правительственного автопарка электромобилями американского производства.

Новый президент США уже через несколько часов после инаугурации подписал ряд указов, отменяющих несколько резонансных решений, которые были приняты его предшественником Дональдом Трампом. В частности, США возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), к выполнению обязательств в рамках Парижского соглашения по климату, прекращаются режим чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе и федеральное финансирование строительства ограждений на границе с Мексикой.