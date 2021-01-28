Блинкен заявил, что действия Саудовской Аравии привели к гуманитарному кризису в Йемене

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Вашингтон считает, что действия Саудовской Аравии в отношении Йемена привели к наихудшему гуманитарному кризису современности. Об этом заявил в среду на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы изучаем ряд шагов, предпринятых предыдущей администрацией США за последнее время. Мы должны быть уверены, на чем основано каждое конкретное решение", - сказал Блинкен. По его словам, это касается и внесения администрацией Дональда Трампа йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) в список террористических организаций. Вместе с тем, по утверждению госсекретаря, хуситы причастны к "агрессии против Саудовской Аравии и нарушениям прав человека".

"Мы видим в то же время проводимую Саудовской Аравией кампанию, что также привело, по многим оценкам, к наихудшему гуманитарному кризису современности в мире, - отметил он. - Это о многом говорит". "Очень важно, чтобы мы делали все возможное для обеспечения гуманитарной помощью нуждающихся людей, - сказал Блинкен. - Как я понимаю, хуситы контролируют территорию, на которой проживает около 80% йеменцев. Мы должны быть уверены, что любые решения, в том числе санкции [против хуситов], еще более не усложняют задачу предоставления гуманитарной помощи".

По словам госсекретаря, США оперативно и внимательно отслеживают ситуацию.

Минфин США за день до инаугурации нового президента США демократа Джо Байдена сообщил о внесении движения "Ансар Аллах" в список террористических организаций. Финансовое ведомство 25 января разрешило проведение финансовых операций с "Ансар Аллах" до 26 февраля.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Продолжающаяся война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.