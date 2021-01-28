Госсекретарь США не исключает разных вариантов действий по итогам обзора спецслужб по РФ

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Власти США не будут предвосхищать результаты обзора своих спецслужб по России и не исключают различных вариантов действий по его итогам. Об этом заявил в среду на брифинге новый госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как сказал президент [США Джо Байден], мы проводим обзор всех этих действий, которые вызывают у нас глубокую озабоченность. <...> Я не хочу забегать вперед того, где мы находимся в рамках этих обзоров", - продолжил глава американского внешнеполитического ведомства.

Подозрения США

Байден ранее поручил спецслужбам США провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, ситуации вокруг Навального, утверждений о готовности РФ выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции, а также относительно недавней кибератаки, которая затронула американские правительственные структуры.

Тема потенциального вмешательства в выборы в США регулярно поднимается в связи с утверждениями американских властей о причастности к подобным действиям России. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds. Среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".

Газета The New York Times выступила 26 июня прошлого года с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

О ситуации вокруг Навального

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что комментарии западных политиков о возвращении в Россию Навального призваны "отвлечь внимание от глубокого кризиса", в котором оказались их страны.

Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина.