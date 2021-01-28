Блинкен подтвердил главе МИД Франции обязательства США по коллективной обороне в НАТО

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в среду телефонный разговор с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого подтвердил обязательства Вашингтона по коллективной обороне в рамках НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Стороны рассмотрели "пути обновления и дальнейшего укрепления трансатлантических отношений". "Госсекретарь подчеркнул приверженность НАТО и обязательствам США в рамках альянса по пятой статье о коллективной обороне [Вашингтонского договора] (нападение на любую страну альянса рассматривается как агрессия против всех его членов - прим. ТАСС), - отмечается в тексте. - Госсекретарь и министр условились продолжать сотрудничество по региону Сахеля для обеспечения будущей политической и экономической стабильности в регионе".

Блинкен в среду также провел беседу с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Дипломаты рассмотрели "совместное реагирование на вызовы, исходящие от Китая, России, Ирана и изменения климата".