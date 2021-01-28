CNN: в США мужчина признал вину в сговоре с целью похищения губернатора Мичигана

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Один из экстремистов, планировавших в прошлом году похищение губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер, признал себя виновным в сговоре. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на документы суда.

По ее данным, речь идет о 25-летнем жителе Мичигана Тайе Гарбине, который в среду представил суду в этом штате заявление с признанием своей вины в планировании похищения губернатора. Как отмечает CNN, Гарбин согласился сотрудничать со следствием с целью привлечь к ответственности своих пятерых предполагаемых подельников, которые ранее отказались признавать вину.

В обмен на это прокуратура выразила готовность добиваться для него меньшего наказания. В случае признания виновным по единственной статье обвинения - "сговор с целью похищения людей" - мужчине грозило тюремное заключение сроком вплоть до пожизненного. Приговор Гарбину, как ожидается, может быть вынесен в начале июля текущего года.

В декабре прошлого года прокуратура предъявила обвинения в сговоре с целью похищения губернатора Мичигана пяти жителям этого штата, в том числе Гарбину, а также выходцу из Делавэра. Всего по делу о готовившемся похищении Уитмер, а также других официальных лиц, были задержаны в октябре не менее 14 человек, расследование в отношении которых велось Федеральным бюро расследований. По данным властей, они обсуждали свои планы в соцсетях. Информация о сговоре была получена, в частности, от конфиденциальных источников и сотрудников правоохранительных органов, работавших под прикрытием.

По сведениям американских СМИ, злоумышленники, являющиеся членами двух экстремистских группировок, были крайне недовольны санитарными мерами, введенными в Мичигане в связи с распространением коронавируса. С критикой некоторых из этих мер и в адрес самой Уитмер также не раз выступал бывший президент США Дональд Трамп. Он, в частности, неоднократно заявлял, что Уитмер следует "посадить под замок".