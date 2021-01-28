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Жапаров заявил, что Киргизия будет придерживаться многовекторности во внешней политике

БИШКЕК, 28 января. /ТАСС/. Киргизия намерена придерживаться стратегии многовекторности во внешней политике. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время инаугурации новый президент республики Садыр Жапаров.

"Мы будем придерживаться многовекторности во внешней политике республики", - сказал он. По его словам, укрепление отношений со "стратегическими партнерами" Киргизии станет приоритетом для ее руководства на внешнеполитическом направлении. Жапаров также пообещал развивать сотрудничество с другими государствами, в том числе с Турцией и Китаем.

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