Полиция Нидерландов задержала более 50 человек, причастных к беспорядкам

ГААГА, 28 января. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала в ночь со среды на четверг более 50 человек, в основном за подстрекательство к беспорядкам в интернете. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе правоохранительных органов.

"В общей сложности задержан 51 человек, - говорится в документе. - В целом минувший вечер прошел гораздо спокойнее по сравнению с предыдущими вечерами, когда в ряде городов страны были беспорядки. Однако мы по-прежнему видим много сообщений в социальных сетях, призывающих к насилию и беспорядкам, и принимаем соответствующие меры. Около 20 человек были задержаны за распространение подобных призывов".

Кроме того, в ряде городов были задержаны люди за нарушение режима комендантского часа, отказ подчиняться указаниям полиции и агрессивное поведение по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

Параллельно по всей стране начались судебные процессы над участниками незаконных акций протеста. Им вменяются различные преступления от подстрекательства до применения насилия. В основном демонстрантов приговаривают к непродолжительным или условным срокам тюремного заключения и общественным работам. У людей, принимавших участие в погромах и грабежах, замораживают банковские счета и изымают имущество, в частности автомобили.

С середины декабря 2020 года в Нидерландах введен практически тотальный карантин, в рамках которого закрыты все магазины, не продающие продукты и товары первой необходимости, а также тренажерные залы и культурно-развлекательные учреждения. С 23 января в стране вступил в силу комендантский час, который действует с 21:00 до 04:30. На этом фоне в различных городах прошли массовые акции протеста. В ряде населенных пунктов демонстранты били витрины и грабили магазины, переворачивали машины, разжигали костры. Для их разгона сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить дубинки, водометы и слезоточивый газ.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, к настоящему времени коронавирусом в стране заразились более 961 тыс. человек. Свыше 13,7 тыс. инфицированных умерли. В последние недели число ежедневно выявляемых в стране случаев заражения коронавирусом и летальных исходов сократилось, однако власти посчитали необходимым ввести дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение более заразных штаммов коронавируса.